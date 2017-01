Detalles

El Riojaforum acoge el domingo el torneo clasificatorio regional del First Lego League, antesala de la gran final nacional, que se disputará en Logroño del 17 al 19 de marzo

Luismi Cámara



Los robots toman este domingo Riojaforum. Autómatas dirigidos por jóvenes y privilegiadas mentes disputarán el próximo domingo, 22 de enero, la fase regional del torneo clasificatorio de robótica First Lego League. 305 alumnos de 10 a 16 años de 23 centros educativos riojanos lucharán para intentar que sus ingeniosas creaciones representen a La Rioja en la gran final nacional, que también tendrá lugar en Logroño del 17 al 19 de marzo.

El director general de Innovación, Julio Herreros, y el de Educación, Miguel Ángel Fernández, junto Eduardo Solar, patrono de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI), han presentado en una rueda informativa, la segunda edición en La Rioja de este torneo. “El compromiso de la FRI es fomentar y aumentar, año a año, la cultura de la innovación en la educación”, ha señalado Herreros, que celebra que “la organización de este tipos de eventos ayuden a despertar vocaciones y desarrollar capacidades científicas, matemáticas, tecnológicas y para la ingeniería desde edades muy tempranas”.

Fernández también ha querido destacar “la apuesta por llevar actividades innovadoras al marco educativo que motiven al alumnado” y los 250.000 alumnos de 80 países que participan a nivel global en un proyecto que “pretende fomentar habilidades y competencias fundamentales en el siglo XXI”, pero que además pretende profundizar en la potenciación de valores como “el trabajo en equipo, la colaboración o la inclusión”.

Solar, por su parte, ha insistido en la promoción y contribución de “valores vitales para la sociedad” que fomenta la First Lego League y ha animado a disfrutar este domingo de un “día especial, con una parte importante de competición, dentro de una jornada familiar para compartir”. El patrono de la FRI ha sido en encargado de explicar el funcionamiento del torneo, centrado en esta ocasión en la resolución del desafío 'Anima Allies', en el que los participantes “han debido ponerse en la piel de los animales para aprender sobre su salud, alimentación, seguridad, la conservación de especies en peligro y el medio natural donde viven” y, así, “resolver los problemas que surgen de la convivencia del ser humano con ellos”.

Los participantes han tenido que diseñar, construir, probar y programar robots utilizando la tecnología Lego Mindstorms, investigar y resolver desafíos a la altura de los científicos y aplicar conceptos de matemáticas y ciencias a la vida real. Todo ello, en un proceso que cuenta con una fase consistente en la elaboración del proyecto científico, que será evaluado y puntuado por un comité de jueces, tras una exposición de 30 minutos en la que el equipo deberá explicar el proceso de más de diez semanas de intenso trabajo de investigación. Y otra en la que se valorará el juego del robot ,ya que el día de la competición (que se ha organizado con un formato de evento deportivo) cada autómata deberá participar en tres rondas -de dos minutos y medio cada una de ellas-, en las que tendrá que superar una serie de misiones sobre un tablero de juego y en el que ganará aquel robot que consiga la mayor puntuación en una de las tres vueltas.

La jornada del domingo en Riojaforum comenzará a las 9.30 horas. A lo largo de la mañana tendrá lugar el torneo, mientras que por la tarde se celebrará la entrega trofeos.

Esta cita será el preámbulo de la Gran Final First Lego League España, que también se podrá disfrutar en tierras riojanas a mediados de marzo, en la que participarán 52 equipos procedentes de 30 torneos clasificatorios de todo el país.